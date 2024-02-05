ضبط 3 أطنان أرز ومكرونة مجهولة المصدر في المنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، حملة مكبرة في مدينة ومركز الشهداء، أسفرت عن ضبط عدد من السلع الغذائية، وتحرير 3 محاضر.

ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط محل لتجارة السلع الغذائية في قرية كفر عشما بدائرة قسم شرطة الشهداء، وبداخله طن أرز أبيض حر و500 كيلو مكرونة بدون مستندات، أي مجهول المصدر، وحُرر محضر جنحة رقم 394 لسنه 2024 قسم شرطة الشهداء ضد المدير المسؤول.

كما حررت الحملة محضر جنحة رقم 394 لسنة 2024 مركز الشهداء ضد صاحب محل بقالة في قرية كفر عشما، بدائرة مركز شرطة الشهداء، وبحوزته طن أرز طعام أبيض حرن و500 كيلو مكرونة بدون مستندات مجهولة المصدر.

ضبط سكر وزيت قبل بيعها في السوق السوداء

وأسفرت الحملة عن ضبط محل بدال تمويني في قرية العراقية، بدائرة قسم شرطة الشهداء، لوجود عجز، وقيامه بالتصرف في كمية قدرها 534 كيلو سكر تمويني و525 عبوة زيت طعام تمويني، حيث تصرف في تلك السلع التموينية المدعمة بالبيع في السوق السوداء وقام التربح دون وجه حق.