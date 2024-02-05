جبال البحر الأحمر تنعش سياحة الشتاء.. التسلق متعة لا تنتهي

تشهد مدن البحر الأحمر توافد آلاف السياح من المصريين والأجانب خلال إجازة الشتاء، خاصة مدينتي الغردقة ومرسى علم، واللتان تعتبران من أكثر المدن المصرية دفئا خلال هذا الفصل، لذا تنتعش سياحة السفاري، حيث يستمتع السياح بالسير بين جبال البحر الأحمر شاهقة الارتفاع، وكذلك بتسلق الجبال، فضلا عن الاستمتاع بمنظر غروب الشمس.

انتعاش السياحة في الشتاء

وقال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن سياحة الصحراء تنتعش تزامناً في هذا التوقيت من كل عام، حيث يتوافد السياح من المصريين والأجانب في إجازة الشتاء، لركوب البيتش باجي وسيارات الدفع الرباعي، والسير بين جبال البحر الأحمر المرتفعة بألوانها الجاذبة، وتسلق الجبال وقت الغروب، والاستماع برؤية غروب الشمس بين ثنايا الجبال في مظهر خيالي يجذب آلاف السياح من دول أوروبا.

تسلق جبال البحر الأحمر

وأوضح «أبوطالب»، أن كثيرا من السياح يفضلون السير بين جبال البحر الأحمر المرتفعة، وتسلقها، ومن أشهر جبال البحر الأحمر التي تجذب السياح ويتم تنظيم رحلات سفاري لزيارتها هي جبل «الشايب»، والذي يعد من أكثر جبال البحر الأحمر ارتفاعا بـ2187 مترا، ويقع في مدينة الغردقة.

وأشار نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن الجبل الآخر الأكثر ارتفاعا هو جبل «حماطة»، في منطقة محمية وادي الجمال جنوب مدينة مرسى علم، وهو ثاني قمم الجبال المرتفعة في البحر الأحمر، ويبلغ طوله 1977 مترًا.