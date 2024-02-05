بشرى لموظفي القطاع الخاص.. «200 جنيه زيادة على الأساسي في هذا الموعد»| عاجل

لحسم الجدل الدائر حول قيمة العلاوة الدورية لأكثر من 28 مليون عامل من العاملين بالقطاع الخاص، وتنطبق عليهم قواعد قانون العمل 12 لسنة 2003، كشف مصدر خاص بوزارة العمل، أن هناك حوالي 28 مليون عامل بالقطاع الخاص يستحقون علاوة دورية في شهر يوليو المقبل 2024.

29 مليون عامل بالقطاع الخاص مؤمن عليهم

أضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك حوالي 28 مليون مواطن مرعليهم سنة بحد أدنى للالتحاق بالعمل، ومؤمن عليهم ومنتظمون في تسديد الاشتراك التأميني، يستحقون العلاوة الدورية السنوية في شهر يوليو2024، والمنصوص عليها في المادة 12 من قانون 12 لسنة 2003 والمعروف بقانون العمل، الخاص بتنظيم أوضاع العمل بالقطاع الخاص.

وأوضح المصدر، أن العلاوة الدورية، وفقا لقرار المجلس الأعلى للأجور، ستكون 3% من قيمة الاشتراك التأميني بحد أدنى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه بزيادة 100%.

رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية إلى 200 جنيه

وأشار المصدر إلى أن العلاوة الدورية كانت قبل قرار المجلس الأعلى للأجور وحتى يوليو 2020، تمثل نسبة 7% من الأجر الأساسي، مما جعل المجلس الأعلى للأجور يرى ذلك ظلما لمن يتقاضون مرتبات أقل من 3 آلاف جنيه، إذ كانت القيمة المالية للعلاوة الدورية لبعض الفئات من العاملين بالقطاع الخاص لا تتجاوز الـ50 جنيها، مما دفع المجلس القومي للأجور، باتخاذ قرار حاسم بتنظيم قرار العلاوة الدورية المنصوص عليها في القانون بتحديد حد أدنى للعلاوة الدورية 100 جنيه في يوليو 2023، ثم رفعها إلى 200 جنيه في يوليو 2024 ، وذلك مراعاة للظروف المعيشية.

جدير بالذكر أن عدد العاملين بالقطاع الخاص، المؤمن عليهم، الذين مر عليهم عاما ميلاديا من تاريخ التعاقد الرسمي والاشتراك التأميني، وفقا لأحدث احصاءات نشرة القوى العاملة للمشتغلين، يبلغ حوالي28 مليونا.