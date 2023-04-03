فئات لن تحصل على العلاوة الدورية في أبريل.. هل أنت منها؟

أعلنت وزارة المالية قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023 الخاص بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات، التي كان قد وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجرى صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالي.

ووفقا لما قالته وزارة المالية، فإن هناك فئات لن تحصل على العلاوة الدورية في أبريل، إذ قالت لا تصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي الشهري للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل.

لن تصرف العلاوة للعاملين المعارين للعمل بالخارج

وأضاف بيان وزارة المالية، أنه لن تصرف العلاوة أيضًا للعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة.

التصرف للمستحقين لهما عند العودة من العمل في الخارج

وأكدت الوزارة أن العلاوة ستصرف للمستحقين لهما عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 31 مارس 2023.

وبحسب المالية، فإن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة مبلغ ألف جنيه شهريًا، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن الـ1000 جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية»، ويجرى الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.