«مصر أكتوبر» يطالب بتطوير أساليب الإدارة في الشركات المملوكة للدولة

قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إنّ الأزمة الاقتصادية الراهنة تتطلب بعض الإجراءات اللازمة للخروج منها بما يسهم في خفض الدين العام وعجز الموازنة، وتنشيط البورصة المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

قطاع الأعمال العام

وأكدت «مديح»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أهمية متابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتصفية الأصول غير المستغلة والشركات الخاسرة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إضافة إلى تطوير أساليب الإدارة في الشركات المملوكة للدولة، وزيادة رأس المال في عدد مختار منها.

تجمع بريكس

وشددت رئيس حزب مصر أكتوبر، على أهمية الاستفادة القصوى من انضمام مصر لتجمع بريكس والاستفادة من التعامل بالعملات المحلية مع دول المجموعة، مؤكدة كامل الدعم للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ اللازم، بما يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة أي صدمات مفاجئة خاصة تلك التي تحدث نتيجة الاحداث العالمية، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرًا.

وأشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، باستجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا بأن يركز الحوار، خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، مؤكدة أنّ استئناف أعمال وفعاليات الحوار يأتي في توقيت مهم للغاية.