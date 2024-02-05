جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ومتأخرات الموظفين

أيام قليلة تفصل الموظفين في الدولة عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، حيث يحصل العاملون في الجهات الحكومية والتابعة للدولة على مرتباتهم عقب 16 يوما، مع استمرار صرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير

ووفق الكتاب الدوري لمواعيد صرف المرتبات، فمن المقرر بدء صرف مرتب شهر فبراير 2024، يوم 21 فبراير على أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام.

ومن المقرر استمرار عملية صرف مرتبات شهر فبراير 2024 على مدار 5 أيام، تبدأ من الخميس 22 فبراير، وأيام 24 و25 و26 و27 من الشهر ذاته، وجاءت أيام صرف المرتبات كما يلي.

أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024

- يوم الخميس الموافق 22-2-2024، اليوم الأول لصرف مرتبات فبراير.

- الأحد الموافق 24 يناير2024 هو اليوم الثاني لصرف مرتبات شهر فبراير 2024.

- اليوم الثالث لصرف مرتبات يناير، ليكون يوم الإثنين الموافق 25-1-2024.

- الثلاثاء الموافق 26-1-2024 هو اليوم الرابع لصرف المرتبات.

- يوم الأربعاء الموافق 27 يناير2024، هو اليوم الأخير لصرف مرتبات شهر فبراير.

وأشارت وزارة المالية إلى أنّه سيتم صرف المتأخرات الخاصة بالموظفين على مدار 3 أيام، وهي 8 و11 و12 من الشهر ذاته.