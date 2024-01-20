غدا صرف مرتبات شهر يناير 2024 للموظفين.. بالزيادة الجديدة

بدأت شركات الأموال في تغذية ماكينات الصراف الآلي «atm» اليوم السبت، استعدادا لصرف مرتبات شهر يناير 2024 للموظفين بالزيادة الجديدة غدا، وذلك وفقا للمعلن من قبل وزارة المالية التي سارعت إلى تبكير موعد صرف المرتبات 3 أيام في يوم 21 يناير بدلًا عن 24 يناير 2024 بسبب دخول إجازة 25 يناير في أيام الصرف المحددة سلفًا.

زيادة الأجور

وعن تطبيق الزيادة الجديدة 2024، فلم يتحدد قيمتها لكن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن منذ يومين تلقيه تكليفا رئاسيا لإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات مع رفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين.

ومن المفترض حصول الموظفين والعاملين بالدولة على زيادة المرتبات الجديدة في يناير 2024 بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم إقراره ليصل إلى 3500 جنيه، في حين سيحصل العاملون بالدرجة الوظيفية السادسة على 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.

من جانبه، أكد وزير المالية حرصه إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 - 2025، ذلك من أجل تحديد أولويات الإنفاق العام، الأمر الذي يجب أن يتوافق مع مستهدفات استراتيجية الجمهورية الجديدة.

موعد صرف مرتبات شهر يناير

- سيكون غدا الأحد الموافق 21-1-2024، هو اليوم الأول لصرف مرتبات شهر يناير 2024، وفق الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية.

- أما وعن ثاني أيام الصرف فسيكون يوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 لصرف مرتبات شهر يناير 2024.

- وسيكون يوم الثلاثاء 23-1-2024 هو اليوم الثالث لصرف المرتبات.

- ويوم الأربعاء الموافق 24-1-2024 هو اليوم الرابع للصرف.

- فيما سيكون اليوم الأخير المخصص لصرف المرتبات هو الأحد 28 يناير 2024.