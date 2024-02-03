نائب «التنسيقية» يسأل الحكومة عن سبب توقف أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا

تقدم النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ووزير النقل، بسبب توقف الأعمال في شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، مما سبب معاناة المواطنين بهذه المناطق، وتسبب في تكدس مروري كبير، كما أن عدم إنهاء المشروع يعد إهدارًا لمجهودات الدولة والمال العام، نظرًا لعدم استفادة المواطن من الإنفاق في هذا المشروع دون الانتهاء منه.

عملية الإصلاح في الشارع

وأوضح «عبد العزيز» في بيان، أنّ أهالي شبرا الخيمة يعانون من البطء الشديد، وتوقف الأعمال في عملية تطوير شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، ويعاني أهالي المنطقة من التكدس المروري نتيجة لعدم الانتهاء من عملية الإصلاح في الشارع المذكور، مما يعيق حركة المرور بشكل كبير، كما توقف المشروع من قبل الشركة المنفذة، والتي كانت تعمل بإشراف هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، دون توضيح أي مواعيد زمنية لاستئناف العمل واستكمال رصف الشارع، الذي جرى رصف جزء صغير منه دون استكماله، ما يعد إهدارًا لمجهودات الدولة والمال العام إذ جرى صرف مبالغ كبيرة دون أن يشعر المواطن بتحسن؛ نظرًا لتوقف المشروع.

خطة زمنية للانتهاء من هذا المشروع

كما تلاحظ غياب أي خطة زمنية للانتهاء من هذا المشروع، في ظل غياب الرقابة من محافظة القليوبية ووزارة النقل وهيئة الطرق والكباري.