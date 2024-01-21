بدء العمل في مشروع الصرف الزراعي لخدمة 700 فدان بقرية جنيفة بالسويس

تنفّذ مديرية الري في محافظة السويس مشروع الصرف الزراعي بقرية جنيفية في محافظة السويس، والذي يخدم 700 فدان بالبر الغربي لترعة الإسماعيلية.

وبدأت مديرية الري في محافظة السويس، في تنفيذ مشروع الصرف الزراعي المغطى، بقرية جنيفة شمال السويس، والذي يحد من تأثير المياه الجوفية على الأراضي المزروعة والمقدرة بـ700 فدان بالبر الغربي لترعة الإسماعيلية.

الحاجة لصرف مغطّى

وأفاد الخطاب الوارد من وزارة الري للرد على طلب النائب أحمد خشانة، رئيس الهيئة البرلمانية بالسويس، أنّ الأجهزة المعنية بالوزارة أجرت الدراسات والاختبارات الحقلية اللازمة للمنطقة، وتبين أنّها تحتاج بالفعل إنشاء شبكة صرف مغطي؛ للحد من تسريب المياه الجوفية التي تؤثر على المحاصيل.

خدمة 700 فدان بقرية جنيفة

قال النائب أحمد خشانة، إنّ مشروع الصرف المغطى الذي بدأ تنفيذه بالفعل يعكس استفادة علي المزارعين مالكي نحة 700 فدان بقرية جنيفة، والتي تعد أكبر قرى القطاع الريفي، التابعة لحي الجناين في السويس، بعد أن تسببت المياه الجوفية في إتلاف المحاصيل الزراعية بالقرية، بسبب عمليات التسريب.

إنقاذ الأراضي الزراعية

وتابع أحمد خشانة، بأنّ إنشاء الصرف المغطي ينقذ الأراضي الخاصة بالمزارعين بقرية جنيفة من المياه الجوفية بالبر الغربي في حي الجناين، والتي تسببت في زيادة نسبة الملوحة في التربة وتشبعها بالمياه.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن وزارة الري بدأت بالفعل في عملية التنفيذ بعد الانتهاء من وضع الرسومات التنفيذية الخاصة بتدعيم السحارة ليتبع ذلك تنفيذ شبكة الصرف المغطى للمنطقة فور الانتهاء من أعمال تدعيم السحارة.