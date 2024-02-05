خطة توزيع منهج رياضيات المرحلة الابتدائية في الفصل الدراسي الثاني
كتب:
أميرة فكري
11:51 ص | الإثنين 05 فبراير 2024
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كشفت الإدارة العامة لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج الرياضيات للمرحلة الابتدائية لجميع الصفوف للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، المقرر أن يبدأ يوم 10 فبراير المقبل وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.
الصف الأول الابتدائي
- باقي فبراير 2024: من الدرس 62 إلى الدرس 77.
- شهر مارس 2024: من الدرس 78 إلى الدرس 99.
- شهر إبريل 2024: من الدرس 100 إلى الدرس 116.
- شهر مايو 2024: من الدرس 117 إلى الدرس 118.
- الالتزام بما جاء بدليل معلم الرياضيات أثناء الشرح والتحضير.
الصف الثاني الابتدائي
- باقي شهر فبراير 2024: الفصل السابع من الدرس 1 إلى الدرس 10 والفصل الثامن من الدرس 1 إلى الدرس 7.
- شهر مارس 2024: تابع الفصل الثامن من الدرس 8 إلى 10، والفصل التاسع من الدرس 1 إلى الدرس 10، والفصل العاشر من الدرس 1 إلى الدرس 10.
- شهر إبريل 2024: الفصل الحادي عشر من الدرس 1 إلى الدرس 10، والفصل الثاني عشر من الدرس 1 إلى الدرس 8.
- شهر مايو 2024: الفصل تابع الثاني عشر: من الدرس 9 إلى الدرس 10 ومراجعة عامة على المنهج.
الصف الثالث الابتدائي
- باقي شهر فبراير 2024: الفصل السابع من الدرس 1 إلى الدرس 9 والفصل الثامن من الدرس 1 إلى الدرس 3.
- شهر مارس 2024: تابع الفصل الثامن من الدرس 4 إلى 9، والفصل التاسع من الدرس 1 إلى الدرس 8، والفصل العاشر من الدرس 1 إلى الدرس 4.
- شهر إبريل 2024: تابع الفصل العاشر من الدرس 5 إلى 8، والفصل الحادي عشر من الدرس 1 إلى الدرس 7، والفصل الثاني عشر من الدرس 1 إلى الدرس 3.
- شهر مايو 2024: تابع الفصل الثاني عشر: من الدرس 4 إلى الدرس 5 ومراجعة عامة على المنهج.
الصف الرابع الابتدائي
- باقي شهر فبراير 2024: الوحدة التاسعة الكسور الاعتيادية من الدرس 1 إلى الدرس 13.
- شهر مارس 2024: باقي الوحدة التاسعة الكسور الاعتيادية من الدرس 14 إلى الدرس 15، والوحدة العاشرة الكسور العشرية من الدرس 1 إلى الدرس 11 والوحدة الحادية عشر بيانات تحتوي على كسور من الدرس 1 إلى الدرس 3.
- شهر إبريل 2024: الوحدة الثانية عشر الهندسة من الدرس 1 إلى الدرس 9، والوحدة الثالثة عشر زوايا الدائرة من الدرس 1 إلى الدرس 4.
- شهر مايو 2024: تابع الفصل الثالث عشر زوايا الدائرة: من الدرس 5 إلى الدرس 7 ومراجعة عامة على المنهج.
الصف الخامس الابتدائي
- باقي شهر فبراير 2024: الوحدة السابعة جمع وطرح الكسور الاعتيادية غير متحدة المقام من 1 إلى الدرس 4 الوحدة الثامنة جمع الاعداد الكسرية وطرحها من الدرس 1 إلى 6.
- شهر مارس 2024: الوحدة التاسعة ضرب الكسور الاعتيادية وقسمتها من الدرس 1 إلى الدرس 10، والوحدة العاشرة الاشكال الهندسية ثنائية الابعاد والمستوى الإحداثي من الدرس 1 إلى 4.
- شهر إبريل 2024: تابع الوحدة العاشرة الاشكال الهندسية ثنائية الابعاد والمستوي الإحداثي من الدرس 5 إلى الدرس 9، والوحدة الحادية عشر الحج من الدرس 1 إلى 7.
- شهر مايو 2024: الوحدة الثانية عشر القطاعات الدائرية من الدرس إلى 3 ومراجعة عامة على المنهج.
الصف السادس الابتدائي
- باقي شهر فبراير 2024: الوحدة الثامنة عمليات علي الكسور من الدرس 1 إلى 4، والوحدة التاسعة النسبة وتطبيقاتها من الدرس 1 إلى الدرس 6.
- شهر مارس 2024: الوحدة العاشرة معدل الوحدة والنسبة المئوية من الدرس 1 إلى الدرس 11، والوحدة الحادية عشر المستور الإحداثي من الدرس 1 إلى الدرس 2.
- شهر إبريل 2024: الوحدة الحادية عشر المستور الإحداثي من الدرس 3 إلى 6، والوحدة الثانية عشر مساحة بعض المضلعات من الدرس 1 إلى الدرس 4، والوحدة الثامنة عشر مساحة السطح والحجم من الدرس 1 إلى الدرس 2.
- شهر مايو 2024:- الوحدة الثالثة عشر مساحة السطح والحج من الدرس 3 إلى الدرس 4.