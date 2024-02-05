رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط.. برقم الجلوس

يبحث آلاف الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط خلال هذه الأيام، حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول وينتظر الطلاب إعلان النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة اسيوط

ويترقب أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة أسيوط خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد ظهورها في عدد من المحافظات.

وكان محمد إبراهيم دسوقي، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، تفقد أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 خلال الأيام الماضية، ومن المقرر إعلان ظهور النتيجة فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة النهائية ورصد الدرجات في الكنترول، ثم اعتمادها من المحافظ.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة أسيوط بعد اعتمادها من محافظ أسيوط إعلانها، وذلك من خلال الضغط على هنا، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس.