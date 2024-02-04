خلال ساعات.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

تستعد مديريات التربية والتعليم في 8 محافظات «القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، قنا، البحر الأحمر، المنيا، الفيوم» لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول خلال الساعات المقبلة بعد انتهاء النسبة الأكبر من أعمال التصحيح والرصد، وتجري عملية المراجعة تمهيدا لاعتمادها من المحافظين.

وكشف وكلاء وزارة التربية والتعليم في هذه المحافظات أن العمل يجري داخل الكنترولات تمهيدًا للانتهاء منها وإعلانها على أقصى تقدير خلال يوم الثلاثاء المقبل واعتمادها من محافظ الإقليم فيما بعد.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول

وأكد كل من محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، في تصريحات لـ«الوطن» أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية ستكون خلال 48 ساعة على أقصي تقدير، وأنه يمكن الحصول على النتيجة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم عقب اعتمادها من المحافظ.

نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية والشرقية

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في تصريح لـ«الوطن» أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية، لن يتخطى الأربعاء المقبل، أنه من المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية الأربعاء المقبل، واتفق معها في تصريحاته لـ«الوطن»، محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه من المتوقع إعلان النتيجة في محافظته خلال تلك الفترة.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف ودمياط

وفي سياق متصل اعتمدت اليوم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 89.1%، كما اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة بنجاح 73.69%.