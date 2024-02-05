طرق سداد فواتير الكهرباء عن شهر فبراير.. 5 وسائل سهلة وسريعة

يسعى مشتركو فروع وإيرادات وشبكات توزيع الكهرباء منذ مطلع شهر فبراير 2024 الجاري في اجراء عمليات البحث عن الآليات التي وفرتها الشركة القابضة لكهرباء مصر بشركات توزيع الكهرباء الـ9 علي مستوى27 محافظة، لسداد فاتورة الكهرباء لمستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة بعد إجراء عمليات البحث والتحري للاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة.

كيفية سداد مشتركو شركات الكهرباء فاتورة استهلاك شهر يناير 2024

وأتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عددا من الآليات التي يمكن من خلالها لمستخدمي عدادات الكهرباء التقليدية والميكانيكية القديمة إجراء عمليات السداد لفواتيراستهلاك شهرفبراير 2024 بيسر وسهولة، خاصة المشتركين الذين تمنعهم ظروفهم من الدفع لمحصل شركات توزيع الكهرباء أو من يفضلون السداد إلكترونيًا.

طرق سداد فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر فبراير2024

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصرعبر المنشور عن عدد من الآليات التي تمكن المشترك من دفع قيمة استهلاك فواتير الكهرباء عن شهر فبراير2024، كالتالي:

السداد الإلكتروني

- استخدام كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فاتورة الكهرباء، والدفع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر «www.eehc.gov.eg» لجميع فواتير شركات التوزيع «استعلام – دفع فواتير».

نقاط التحصيل

- من خلال نقاط التحصيل بـ«مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي»، إضافة إلى 120 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق «فوري» المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظات.

استخدام تطبيقات للموبايل

- يمكن لمشتركي الكهرباء استخدام تطبيقات للموبايل بجميع الفروع والإدارات الواقعة في نطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من خدمات الكهرباء الذكية «App Store وPlay Store» و«https://ncedc.gov.eg» لتقديم 3 خدمات لجميع العملاء وهي «إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة».

المحفظة البنكية

- الدفع عبر المحفظة البنكية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

المحافظ الخاصة

- الدفع عبر المحافظ الخاصة بشركات المحمول داخل مصر.