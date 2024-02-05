موعد تحسن حالة الطقس وتوقف سقوط الأمطار على الإسكندرية

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عن موعد تحسن الطقس وتوقف سقوط الأمطار على مدينة الإسكندرية، نتيجة المنخفض القطبي شديد البرودة الذي يضرب عددا من المحافظات الساحلية هذه الأيام.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، موعد توقف الأمطار على الإسكندرية، بما يصحبها موجة باردة، بحسب تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والتي سيكون معها ارتفاع تدريجي في الحرارة وتوقف نسبي للأمطار.

موعد توقف الأمطار على الإسكندرية

وحددت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية موعد توقف الأمطار على الإسكندرية، والتي شهدت أمطار غزيرة وصلت إلى مرحلة سقوط الثلوج، نتيجة الموجة الباردة الحالية، ليكون أول الأيام بدون أمطار بدءاً من يوم الأربعاء المقبل بعد غد.

هدوء نسبي في أمطار الإسكندرية

ويبدأ، غدا الثلاثاء، توقف نسبي في سقوط أمطار الإسكندرية، لتكون خفيفة إلى متوسطة بدلا من الغزيرة المصحوبة بثلوج حاليا.

ارتفاع درجات الحرارة في الإسكندرية

كما يبدأ، غدا الثلاثاء، ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على مدينة الإسكندرية يمتد إلى يوم الجمعة المقبل بزيادة من درجة إلى 3 درجات في معدل الحرارة العظمى والصغرى لتبدأ عملية الاستقرار الجوي.