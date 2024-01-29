مد موعد التقديم في الوظائف الحكومية حتى 15 فبراير.. اعرف التخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة القومية للبريد بوزارة الاتصالات، ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، استمرار تلقي طلبت الخريجين الراغبين في التقدم لشغل الوظائف الخالية بها حتى يوم الخميس 15 فبراير المقبل من خلال رابط بوابة الوظائف الحكومية هـنـا.

وظائف وزارة التربية والتعليم 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لشغل وظائف لـ30 ألف معلم، سيتم تقسيمهم إلى 11 ألفا و144 وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» و18 ألفا و886 وظيفة معلم مساعد مادة.

التخصصات المطلوبة لوظائف الهيئة القومية للأنفاق 2024

وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل عبر بوابة الوظائف الحكومية التخصصات المطلوبة للتعيين في الهيئة في تخصصات: «مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك»، إضافة إلى 5 في وظيفة أخصائي شؤون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث ج، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الوظائف المطلوبة بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة 2024

وأعلن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عن حاجته للتعيين في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية: «مهندس مساحة - مهندس مدني- مهندس شبكات - مهندس عمارة» بالمستوى الوظيفي الثالث ج، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

وأعلن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل حاجته للتعيين في وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 47 لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.