موعد تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية.. اعرف الخطوات

يبحث آلاف وأولياء الأمور عن موعد تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، وذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم للنتيجة اليوم.

موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

وقال طارق سعد، مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، إن تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنوفية ستبدأ غدا، من خلال التقديم إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وذلك في المواد التي يريد التظلم بها، مع دفع رسوم التظلم، ويمكن للطالب استرجاع الرسوم المدفوعة في حال حصوله على درجات بعد عملية التظلم في الإدارة التعليمية التابع لها.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

يذكر، أن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية ظهرت اليوم الاثنين، بنسبة نجاح بلغت 88.73%، بعد اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بحضور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم.