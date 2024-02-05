البنك الأهلي يطرح فيزا بحد أقصى للسحب اليومي 1000 دولار.. من الفئات المستفيدة؟

أعلن البنك الأهلي المصري تفاصيل طرح فيزا بلاتينيوم للخصم المباشر بالدولار الأمريكي، لأصحاب الحسابات بالعملة بالدولار.

ويتيح البنك الأهلي إمكانية استخدام البطاقة دوليا، وفي التسوق عبر الإنترنت، ونرصد في السطور التالية أهم المعلومات عن بطاقة بلاتينيوم للخصم المباشر بالدولار.

- صلاحية البطاقة 5 سنوات.

- إمكانية استخدام البطاقة بالعملة الأجنبية في المشتريات لدى شبكة واسعة من التجار والسحب النقدي لدى ماكينات الصراف الآلي دوليًا فقط، والتسوق عبر الإنترنت بالعملة الأجنبية.

- البطاقة تحتوي على خاصية اللاتلامسية الــContactless للسوق بسهولة عن طريق تمرير البطاقة فقط ويكون الحد الأقصى لمبلغ العملية الواحدة التي تجرى بدون إدخال الرقم السري هو (100 دولار أمريكي)، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية قابلة للتعديل وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.

- يوفر البنك إمكانية الاستمتاع بضعف فترة الضمان على المشتريات ولمدة قد تصل إلى سنة عند الشراء وسداد كامل القيمة ببطاقة فيزا بلاتينم الدولارية.

- يقدم البنك على البطاقة مزايا التسوق المقدمة من بعض قرى التسوق الأوروبية، والكثير من العروض والخصومات حول العالم عند التسوق لدى عدد كبير من التجار.

- التأمين ضد حوادث ومشاكل السفر.

- توفر البطاقة خدمة الاستشارات والتأمين الطبي خلال السفر.

- يتيح البنك خدمة الاستمتاع بدخول صالات انتظار في بعض المطارات على مستوى العالم مجانًا.

- الحد الأقصى للسحب اليومي 1000 دولار.

- الحد الأقصى اليومي للمشتريات الدولية 10 آلاف جنيه.