تفاصيل بطاقة البنك الأهلي المصري الجديدة بالدولار.. «اعرف المميزات»

أعلن البنك الأهلي المصري، أمس، إطلاق بطاقة فيزا بلاتينيوم للخصم المباشر بعملة الدولار الأمريكي، والتي تتيح لحاملها العديد من المميزات التي يستطيع الاستفادة بها أثناء وجوده خارج مصر، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة لهذه البطاقة وكافة المميزات التي سيستفيد بها حاملها.

طرق إصدار بطاقة البنك الأهلي المصري بالدولار

وأوضح البنك الأهلي طرق الحصول على بطاقة فيزا بلاتينيوم للخصم المباشر بعملة الدولار الأمريكي، وهي كالتالي:

- للعملاء الجدد، يمكنهم الحصول على تلك الشهادة عند فتح حساب بالدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري.

- للعملاء القائمين من أصحاب الحسابات بالدولار الأمريكي في البنك الأهلي، يمكنهم أيضاً الحصول على هذه البطاقة.

مميزات بطاقة البنك الأهلي المصري بالدولار

وتتيح البطاقة الجديدة من البنك الأهلي العديد من المميزات الدولية، ويأتي من أبرزها:

- تساعد البطاقة الجديدة في تلبية جميع احتياجات العملاء بمختلف فئاتهم ومتطلباتهم سواء داخل أو خارج مصر.

- تتيح لصاحب البطاقة إمكانية اجراء جميع المعاملات المالية والتي تتم بالعملات الأجنبية خارج مصر.

- يمكن من خلال البطاقة الشراء أو السحب النقدي الدولي.

- يستطيع صاحب البطاقة الجديدة السداد الإلكتروني والتسوق من خلال الإنترنت حول العالم على مدار الـ 24 ساعة.