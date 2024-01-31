آخر موعد لحجز شقق «جنة» و«سكن مصر» في المنصورة الجديدة

يواصل جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة استقبال المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية في مشروعي سكن مصر وجنة، وذلك لمن لم يحالفهم الحظ في القرعة الأولى التي عقدت يومي 26 و27 ديسمبر الماضي.

وأتاح الجهاز استمارة حجز الوحدات بمقابل 65 جنيها فقط، من خلال التقدم مباشرة بالطلب للمركز التكنولوجي بمقر جهاز مدينة المنصورة، إذ يمكن للمواطنين المتقدمين تحديد الوحدة المراد حجزها خلال الطلب المقدم، على أن يوضح فيه البيانات الشخصية للمواطن، من واقع بطاقه الرقم القومي، تمهيدا لعقد القرعة العلنية التكميلية قبل نهاية فبراير المقبل.

الطرح الجديد بنفس الأسعار

وكشف المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الطرح التكميلي بمشروع جنة وسكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة سيجرى بنفس الشروط والمواصفات والأسعار الخاصة بالطرح الأول، تيسيرا على المواطنين.

وأشار إلى أن جهاز تنمية المدينة قرر طرح 5 منافذ بيع و كافيتيريا بنظام المزاد العلني، بمدينة المنصورة الجديدة، بالممشى السياحي على كورنيش النيل، و بالممشى الجنوبي المطل على الطريق الدولي الساحلي، وذلك بنظام حق الإنتفاع لمدة سنتين، على أن تعقد جلسة المزاد يوم الأحد 14 من أبريل القادم بمقر جهاز المدينة، موكدا أن الجهاز يسعى لتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة وفي نفس الوقت تقديم الخدمات للمواطنين من فاطمة المدينة.