لاستلام شقق جنة في المنصورة الجديدة.. اعرف المطلوب سداده

يتساءل عدد من مستفيدي شقق جنة مصر في مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، عن الرسوم المستحقة عليهم، وهو ما نرصده في السطور التالية.

المطلوب سداده لاستلام شقق جنة بالمنصورة الجديدة

وأعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة عن المطلوب سداده في بنك التعمير والإسكان عند استلام الملاك لشقق جنة مصر وذلك وفقا للصفحة الرسمية للجهاز وهي كالتالي:

- دفعة استلام 10%

- سداد وديعة صيانة 5% من قيمة الوحدة

- سداد رسوم صيانة العام الأول 1% من قيمة الوحدة

- سداد ثمن عداد المياه 3607 جنيهات

- سداد رسوم العقد 2287 جنيهًا

- سداد رسوم طلب عداد الكهرباء 235 جنيهًا

- سداد رسوم شبكة الغاز 8057 جنيهات، وذلك للخطوط الرئيسية وحتى الوحدة.

قرعة علنية يدوية في مشروع جنة مصر بالمنصورة الجديدة

ويذكر أن جهاز مدينة المنصورة الجديدة قد أجرى قرعة علنية يدوية بمشروع جنة مصر داخل الصالة المغطاة في ستاد المنصورة الرياضي يومي 26 و27 شهر ديسمبر 2023، وبلغت جدية الحجز في مشروع جنة 100 ألف جنيه فقط، وأكد جهاز المدينة على توجه الفائزين إلى مقر الجهاز لاستلام شققهم واستكمال باقي إجراءات الاستلام ومن ضمنها منها 1.5% مصاريف إدارية ومجلس أمناء.