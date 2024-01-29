آخر موعد للتقديم في القرعة الثانية لشقق المنصورة الجديدة.. اعرف التفاصيل

أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة الموعد النهائي للقرعة التكميلية الثانية لمشروعي الوحدات السكنية «جنة» و«سكن مصر»، وذلك للمتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة العلنية اليدوية الأولى، والتي أقيمت في الصالة المغطاة داخل ستاد المنصورة الرياضي يومي 26 و27 ديسمبر 2023.

اخر موعد للتقديم في القرعة التكميلية الثانية بالمنصورة الجديدة

وحدد جهاز مدينة المنصورة الجديدة وفقا للصفحة الرسمية للجهاز، آخر موعد للتقديم في القرعة التكميلية الثانية هو يوم الأربعاء المقبل، الموافق 31 يناير الجاري، وذلك للراغبين في الاشتراك مرة أخرى في مشروعي الوحدات السكنية «جنة» و«سكن مصر»، للذين لم يحالفهم الحظ في القرعة الأولى، وتبلغ رسوم الطلب 65 جنيها فقط وذلك بالمركز التكنولوجي في جهاز المدينة.

المستندات المطلوبة لاستكمال القرعة الثانية بالمنصورة الجديدة

وحدد جهاز مدينة المنصورة الجديدة عددا من المستندات المطلوبة في حال رغبة المتقدم الاشتراك في القرعة التكميلية الثانية للاستكمال في مشروعي «جنة» و«سكن مصر»، وهي كالتالي:

- أصل إيصال سداد جدية الحجز أو أصل التحويل للاطلاع وصورة.

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب الحاجز بنفسه.

- في حالة الوكالة أصل التوكيل للاطلاع، وصورة من التوكيل، وصورة بطاقة الرقم القومي للوكيل «توكيل عام أو خاص».

- يقوم المتقدم للاستكمال بملء طلب الاستكمال من خدمة المواطنين بالجهاز، والتوقيع عليه، ودفع رسوم الطلب 65 جنيها.