وفاة ربة منزل وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بمنشأة القناطر

لقيت ربة منزل مصرعها بينما أُصيب 13 آخرين في حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمي، ونُقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه أثناء سير ميكروباص قيادة سائق انفجر الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى انقلاب السيارة ووفاة ربة منزل وإصابة 13 بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.