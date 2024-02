حريقان في اليابان وتشيلي.. مصرع 51 شخصا وتوقف حركة القطارات

نشب حريق ضخم في مبنى مكون من 3 طوابق، بالقرب من محطة أوموري لسكك حديد شرق اليابان في «حي أوتا» بالعاصمة اليابانية «طوكيو»، عن إصابة شخص في العشرينيات من عمره، ووفقا لهيئة البث اليابانية، تعطلت حركة المرور لمدة 3 ساعات، على خط سكة حديد «كيهين توهوكو» في كلا الاتجاهين بين محطتي «شيناجاوا» و«كاماتا» على إثر الحريق.

وأرسلت السلطات اليابانية، إلى موقع الحريق، 24 طاقم إطفاء إلى الموقع، فيما أخرجت السلطات، حوالي 800 راكب من القطارات، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها قناة «إن إتش كيه» اليابانية، ألسنة اللهب تخرج من المبنى، فيما أشارت الشرطة وسلطات الإطفاء، إلى سماع دوي انفجارات أيضا.

وأضافت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه»، أنه تمت السيطرة على الحريق بعد حوالي ساعتين ونصف الساعة، وفق لموقع«جابان تايمز».

وفي تشيلي الدولة الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية، لقي ما لا يقل عن 51 شخصا لقوا حتفهم بسبب حرائق الغابات في وسط البلاد، التي تهدد مناطق حضرية، وفق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية الروسية.

وكان هناك 92 حريقا نشطا حتى منتصف نهار أمس السبت، بينها 40 حريقا تحت السيطرة.

59 people die after the Marga Marga and Valparaíso Forest Fires, #Chile.

1500+ homes affected & more than 398 people are missing.#VinaDelMar #Chile #IncendioForestal #incendio #Valparaíso #Incendios #BREAKING #Wildfire pic.twitter.com/TGOb66WCgP