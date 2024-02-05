بمشاركة 100 فنان.. معرض يقدم عائداته للأطفال فاقدي السند بتونس (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «بمشاركة 100 فنان.. معرض يقدم عائداته للأطفال فاقدي السند بتونس».

المبادرة من 100 فنان في هذا المعرض

وقال التقرير: «الفن تجسيد لقيم الجمال يزداد قيمة عندما يعانق أبعاد الإنسانية، بهذه الفلسفة تأتي هذه المبادرة من 100 فنان شاركوا في هذا المعرض الذي يسعى لتمويل جمعية قرى الأطفال فاقدي السند في تونس».

تفاعل كبير في تونس مع هذا المعرض الخيري وأهدافه

وأضاف: «تتمثل المعروضات في بيض مصنوع من الخشب حوله الفنانون هنا إلى أعمال فنية بمهاراتهم في النحت والرسم والنقش والتصميم، تفاعل كبير في تونس مع هذا المعرض الخيري وأهدافه، مثلما جرت العادة كلما كانت هناك مبادرات ترمي لجمع تبرعات لفائدة قرى الأطفال».

الوعي بالمسؤولية المجتمعية والإنسانية

وتابع: «هكذا تحولت هذه المكتبة لفضاء فني به معاني وجدانية والوعي بالمسؤولية المجتمعية والإنسانية، أفكار مختلفة طوعت لتجعل من الفن في انغماس تام مع أهدافه النبيلة حيث خصص هذا المعرض الخيري كل عائداته لفائدة تمويل الأطفال فاقدي السند بتونس».