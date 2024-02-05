خبير اقتصادي يطالب باستغلال الآثار الإسلامية في رشيد سياحيا

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى إلى تعظيم الاستغلال الأمثل من أجل الاستفادة من كافة الموارد، مشيرا إلى أن مدينة رشيد الأثرية تحتوي على العديد من الآثار الإسلامية، والتي لم تستغل بالشكل الأمثل، لذلك كان لابد من تسليط الضوء عليها بهدف الجذب السياحي وضمها إلى الخريطة السياحية.

إقامة مشروعات تنموية للارتقاء بمستوى مدينة رشيد

وأكد الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، ضرورة إقامة مشروعات تنموية للارتقاء بمستوى مدينة رشيد بهدف تحقيق منظومة متكاملة من حيث البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ومستوى القطاع السياحي وتطويره، فضلا عن المشروعات التنموية التي شملت كافة الموارد الاقتصادية في محافظة البحيرة باعتبارها محافظة كبيرة ومتنوعة الأنشطة، ويوجد بها قطاعات صناعية، وزراعية، علاوة على التصنيع الزراعي، وصناعة التمور، إلى جانب صناعة السياحة في مدينة رشيد.

التمكين الاقتصادي لأهالي القرى الفقيرة

وأشار «البهواشي»، إلى أن مشروع حياة كريمة منذ بدايته كان انحيازه الأول والأساسي هو الشق الاجتماعي للارتقاء بمستوى الخدمات لـ60% من القرى المهمشة التي كانت بعيدة عن التطوير والتنمية، ولكن الآن نتحدث عن أكبر المشروعات الاقتصادية التي استهدفتها الدولة ولها مردود اجتماعي في الأساس، إذ توفر فرص عمل للشباب، وتحقق التمكين الاقتصادي لأهالي القرى الفقيرة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات.