عاجل.. الأهلي يقترب من «صفقة الموسم».. «متألق في أمم إفريقيا»

كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي يراقب لاعب صنداونز ومنتخب جنوب أفريقيا؛ تيبوهو موكوينا، من أجل السعي لضمه خلال الفترة المقبلة ضمن تدعيم صفوف الفريق الأحمر.

الأهلي يتابع موكوينا من أجل ضمهووفقًا لصحيفة «The Citizen» الجنوب أفريقية، فإن الأهلي يرغب في ضم لاعب خط وسط صن داونز، تيبوهو موكوينا، بعد تألق مع صنداونز ومنتخب «البافانا بافانا»، خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أن أداء موكوينا نال إعجاب المارد الأحمر وأصبح يراقب مستواه خلال مباريات جنوب إفريقيا في كأس أمم أفريقيا مع متابعة جناحه، بيرسي تاو.

واختتمت الصحيفة أن اللاعب يستحق اللعب في أوروبا، ليس في نادٍ صغير أيضًا ربما يكون في أحد الدوريات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي أو الإسباني.

وينتهي عقد اللاعب الجنوب أفريقي مع صنداونز، في يونيو 2025.