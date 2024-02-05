انتهاء أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث في بورسعيد قريبا

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قرب انتهاء أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث «3 يوليو» بجنوب بورسعيد، وذلك ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها المحافظة مؤخرًا.

المجمع يوفر آلاف من فرص العمل

وأكد محافظ بورسعيد، أنّ العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث قارب على الانتهاء، مشيرًا إلى تكثيف الجهود لتشغيله في أقرب وقت، إذ يوفر آلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

4 مجمعات صناعية

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنّ مجمع الصناعات الثالث، يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة «مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية»، بمساحات مختلفة لشباب المستثمرين..