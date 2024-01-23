لبنى عسل بعد تأهل مصر إلى دور الـ16 بأمم أفريقيا: ألف شكر لمنتخب موزمبيق

علّقت الإعلامية لبنى عسل، على تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها كوت ديفوار، مستفيدا من تعادله مع منتخب كاب فيردي بهدفين لكل فريق، أمس.

وقالت «عسل»، خلال تقديمها حلقة اليوم، من برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»: «تأهلنا بستر ربنا، وسعداء بأداء الفريق، فمن اللحظة الأولى لعبنا بعزيمة وروح وإصرار، وسيطرنا على المباراة».

أضافت الإعلامية: «منتخب مصر أضاع 4 أو 5 أهداف، بينما سجل منتخب كاب فيردي هدفيه من فرصتين أو 3 فرص على الأكثر، للأسف هناك كوارث في خط الدفاع، وللفريق كل التحية على الإصرار والتعب، ولكن في شيء غلط، وكتر خير موزمبيق، ألف شكر لهم، لولاهم لدخلنا في حسبة برمة من أجل التأهل».