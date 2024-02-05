موعد فتح باب التقديم لمسابقة تعيين 18 ألفا و886 معلم مادة.. والأوراق المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فتح باب التقديم لمسابقة تعيين 18 ألفا و886 معلم مادة، وذلك ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم.

ويمكن للمتقدمين التقديم على المسابقة عبر بوابة الوظائف الحكومية الإلكترونية، وذلك في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري.

التقديم منتصف الشهر الجاري

ويُمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على المسابقة التسجيل عبر بوابة الوظائف الحكومية من على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/.

الأوراق المطلوبة

وبالنسبة للأوراق المطلوبة والشروط للتقديم على مسابقة معلم مادة، وهي:

1- صورة شخصية للشخص المُتقدم.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي ويُشترط أن تكون سارية.

3- صحيفة الحالة الجنائية للمُتقدم موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

4- الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور والخدمة العامة للإناث.

5- المؤهل الدراسي.

6- رفع أصول المستندات بصيغة jpg.

7- شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

ويشترط في الشخص المُتقدم أن لا يزيد عمره عن 40 عامًا في تاريخ نشر المسابقة، وأن يكون التقدير العام مقبول فأعلى.