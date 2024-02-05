نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 محافظة الفيوم وطريقة الحصول عليها

ظهرت الآن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 محافظة الفيوم، رسميًا، بعد الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح والمراجعة، ثم إعلان النتيجة رسميًا أمام الطلاب، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، موضحةً إنّه يمكن للطلاب والطالبات في مختلف الإدارات التعليمية الحصول على نتيجتهم بسهولة ويسر من خلال المدارس الخاصة بهم.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 بمحافظة الفيوم، وطريقة الحصول عليها، وعدد المواد في ثانية ثانوي، ومجموع النجاح.

كم مادة في ثانية ثانوي؟

وأعلنت مديريات التربية والتعليم في بيان سابق، كم مادة في ثانية ثانوي يدرسها الطلاب، إذ تشمل مواد أساسية لطلاب شعبتي علمي وأدبي، ومواد لطلاب علمي فقط، وأخرى لطلاب أدبي فقط، ومواد إضافية لا تضاف للمجموع، كالآتي:

- مواد أساسية لكافة لشعبتي علمي وأدبي، وهي اللغة العربية، والرياضيات واللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية، والجبر، والتفاضل وحساب المثلثات.

- يدرس الطلاب بعض المواد التي لا تضاف للمجموع وهي التربية الوطنية، والتربية الدينية، والتربية الرياضية، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن مواد التربية المهنية للطلاب.

- وفيما يخص مواد شعبة علمي فإنّها تتضمن الكيمياء، والفيزياء، والتطبيقات الرياضية، والأحياء.

- وتتضمن مواد شعبة أدبي، فإنّها تتضمن علم النفس والاجتماع، والتاريخ، والفلسفة والمنطق، والجغرافيا.

درجات النجاح في الثاني الثانوي

ويطرح كثير من طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي حول النجاح من كام في ثانية ثانوي، وهو ما أجابت عنه مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم في بيان لها، إذ يبلغ مجموع الترم الأول 140 درجة بينما يبلغ مجموع الصف الثاني الثانوي نهاية العام 280 درجة، فيما تبلغ نسبة النجاح نصف الدرجة المحددة أي تبلغ 70 درجة في الترم الأول كحد أدنى.

موعد نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024

وفيما يخص موعد نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الأول، كشف أحمد سالم المسؤول الإعلامي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ كل مدرسة لها موعد خاص بها، إذ يتم إعلان نتيجة ثانية ثانوي في كل مدرسة على حدة فور ظهورها.

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024

وحول كيفية الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024، ذكر المسؤول الإعلامي بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، إنّه يمكن لكافة الطلاب والطالبات معرفة نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 الآن برقم الجلوس أو بالاسم من خلال التوجه إلى مدرستهم والإطلاع عليها بالمجان دون مقابل.

نتيجة الصف الثاني الثانوي الزراعي برقم الجلوس

وظهرت الآن أيضًا نتيجة الصف الثاني الثانوي الزراعي برقم الجلوس، ويمكن للطلاب معرفتها من خلال التوجه للمدرسة.

نتيجة الصف الثاني الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس

وأعلنت المنطقة لأزهرية، ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس في كافة المعاهد الأزهرية، إذ يمكن للطلاب والطالبات الحصول عليها من مدرستهم بسهولة ويسر.