معلومات عن النائبة أمنية رجب بعد وفاتها في حادث بالمنيا.. مواقف وطنية

رحلت الدكتورة أمنية رجب، عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، وتستعرض «الوطن» معلومات عن البرلمانية الراحلة في هذه السطور.

من هي أمنية رجب؟

وأمنية رجب طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد، تخرجت في كلية الطب بجامعة المنيا، وعملت طبيبة مقيمة في مستشفى المنيا العام، ثم تخصصت في أمراض النساء والتوليد، وكانت وكيلا لوزارة الصحة في محافظة المنيا لمدة 5 سنوات.

وهي نائبة برلمانية عن حزب مستقبل وطن، حيث فازت بمقعد في مجلس النواب عام 2020، ضمن قائمة حزب مستقبل وطن، وشاركت بنشاط في أعمال اللجان البرلمانية، خاصة لجنة الصحة.

مواقفها الوطنية الرافضة للإرهاب

وتميزت أمنية رجب بمواقفها الوطنية الرافضة للإرهاب، ودعمها للقوات المسلحة والشرطة المصرية، كما اهتمت بقضايا المرأة والطفل.

ونعى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، النائبة أمنية رجب، ووصفها بالنائبة المجتهدة والوطنية، وأعرب العديد من أعضاء مجلس النواب عن حزنهم الشديد لوفاتها، مؤكدين دورها البارز في خدمة الوطن.

وعم الحزن أهالي محافظة المنيا على رحيل البرلمانية، وعبروا عن خالص تعازيهم لأسرتها، حيث رحلت رجب تاركةً خلفها سيرة عطرة وإنجازات مميزة، وسيظل اسمها محفوراً في ذاكرة أهالي المنيا ومصر.

ووقع الحادث صباح اليوم على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، حيث تصادمت سيارتها مع سيارة أخرى، مما أدى إلى وفاتها على الفور، وتم نقل جثمانها إلى مستشفى المنيا العام.