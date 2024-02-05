مناظرة 2900 حالة ضمن مبادرة التشخيص عن بُعد في الدقهلية (صور)

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، مناظرة 2900 حالة، ضمن مبادرة «التشخيص عن بعد»، من بينها 361 حالة باطنة.

تنفيذ مبادرة التشخيص عن بُعد في الدقهلية

وأشار «مكين» إلى إجراء المناظرة الخاصة بالتشخيص عن بُعد بناء على قرار إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد في مختلف المحافظات، على مدار شهر يناير.

وأكد «مكين»، قيام فريق عمل المبادرة الرئاسية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى بجهد مكثف من أجل تشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد.

وأضافت الدكتورة نهى أحمد عباس، منسق عام المبادرة في محافظة الدقهلية، أنه تم مناظرة 361 حالة باطنة، و408 جلدية، و182 حالة قلب وأوعية دموية، و24 حالة حرجة، و158حالة أطفال، و71 حالة نساء وتوليد.

وأشارت إلى أن وحدة التشخيص عن بعد بها مختلف الملحقات، سواء سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، ومنظار العين الرقمي، ومنظار الجلد الرقمي، وسماعة الطبيب الرقمية، وجهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، ومنظار الأذن الرقمي، ومقياس ضغط الدم الرقمي، وميزان الحرارة الرقمي، وطابعة، وماسح ضوئي، وكاميرا.