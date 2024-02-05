تفاصيل زيادة مرتبات ومعاشات 45 مليون مواطن.. 900 جنيه عن 3 أشهر قبل يوليو

تشهد الأيام القليلة المقبلة أخبارا سارة لأكثر من 45 مليون مواطن مصري، من الموظفين العاملين بالقطاعات الحكومية والعام والأعمال العام، والعاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمواطنين المستفيدين من معاش الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

زيادة المعاشات والمرتبات

وقالت مصادر حكومية مطلعة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كل الإجراءات التي توفر الحماية الاجتماعية للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك، الأمر الذي وضع الحكومة على أهبة الاستعداد للبدء في تنفيذ هذه الإجراءات، ومن بينها صدور قرارات بزيادات جديدة في مرتبات الموظفين بالحكومة والعاملين بالقطاع الخاص، وزيادات في معاشات التأمين الاجتماعي ومعاشات تكافل وكرامة.

كما كشفت المصادر أنه كان من المقرر إقرار هذه الزيادات عقب 6 أشهر من الآن وتحديدا في شهر يوليو 2024 وفقا لموعد صرف العلاوات الذي يقره القانون، منوهة بأنه من المقرر صرف الزيادات للمواطنين خلال شهر مارس أو أبريل المقبل، وذلك على أقصى تقدير، ليستفيد أكثر من 45 مليون مواطن من الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المعاشات من تبكير صرف الزيادة قبل موعدها الرسمي بحوالي 3 أشهر.

ونوهت المصادر بأنه من المتوقع إقرار الزيادة بقيمة لا تقل عن 300 جنيه، وبالتالي سيحصل المستحقون للزيادة على قيمة 900 جنيه إضافية إذا تم صرف الزيادة قبل شهر يوليو بـ3 أشهر، ليستفيد الجميع بمنحة إضافية قبل موعد الزيادة الرسمية، وذلك تخفيفا عن المواطنين.

500 جنيه لموظفي الحكومة و200 للخاص و15% للمعاشات

وأضافت المصادر الحكومية المطلعة أن الأخبار السارة تشمل زيادة الحد الأدنى لمرتبات موظفي الحكومة بقيمة مالية تتراوح ما بين 500 و700 جنيه، تدرج في موازنة العام المالي 2024-2025، ويستفيد منها حوالي 5 ملايين موظف حكومي، بجانب العلاوة الدورية ونسبتها التي تتراوح ما بين 7 و10%، وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

وكذلك تتضمَّن هذه الأخبار السارة زيادة 200 جنيه في مرتبات حوالي 28 مليون عامل بالقطاع الخاص، من خلال زيادة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 12 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وقرار المجلس الأعلى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية من 100 جنيه في 2023 إلى 200 جنيه في 2024 .

زيادة المعاشات التأمينية

أيضا في دائرة المستفيدين من حزمة إجراءات الدولة للحماية الاجتماعية ومواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، 11 مليونا من أصحاب المعاشات، الذين سوف يستفيدون في 2024 من منحة إضافية تصرفها لهم الحكومة، قد تصل لـ 3 أو 4 أشهر قبل موعد الزيادة الرسمية في يوليو 2024، وهي التي يقرها القانون بداية شهر يوليو من كل عام، بنسبة 15% حد أقصى وفقا للقانون 148 لسنة 2019.

زيادة معاش تكافل وكرامة

وكذلك الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة، والبالغ عددهم حوالي 5.5 مليون أسرة، سيتم ضمهم للمستفيدين من حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، حيث من المتوقع ان تزيد قيمة المعاشات التي تصرفها الحكومة لهم بعد منحهم زيادة بلغت 40% العام الماضي.