«ستر ودفا» توزع آلاف الوجبات على الأسر الأولى بالرعاية في الغربية

أطلقت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، حملة «ستر ودفا وإطعام» التي تستهدف توزيع آلاف من وجبات الطعام على الأسر الأولى بالرعاية، بقرى ونجوع ومراكز محافظة الغربية.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم، من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ الحملة برعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبالتعاون مع عدة جمعيات أهلية، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي.

مكونات سلال الطعام

وتضم سلال الطعام 3 فئات كما يلي:

الفئة الأولى

وزنها 8 كيلوجرامات وسعرها 350 جنيهًا وتحتوي على «2 كيلو أرز – 2 كيلو مكرونة – كيلو سكر – نصف كيلو فول – كيلو عدس – علبة سمنة كيلو و650 جرامًا - علبة صلصة 300 جرام – باكو شاي ¼ كيلو – كيسين ملح».

الفئة الثانية

وزنها 12 كيلوجرامًا بـ460 جنيهًا، وتحتوي على «2 كيلو أرز – 2 كيلو مكرونة – 2 كيلو سكر – كيلو فول – كيلو عدس - علبة سمنة كيلو و450 جرامًا – علبة صلصة 300 جرام – باكو شاي ¼ كيلو».

الفئة الثالثة

وزنها 20 جرامًا بـ750 جنيهًا، وتحتوي على «5 كيلو أرز- 5 كيلو مكرونة - 5 كيلو سكر- كيلو فول - كيلو عدس- علبة سمنة كيلو و450 جرامًا- ¼ كيلو شاي -علبة صلصة 300 جرام».