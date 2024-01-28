«الأورمان» توزع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بـ6 قرى في الغربية 

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، جمعية الأورمان، في تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانا، على 350 أسرة، ضمن الأسر الأولى بالرعاية من أبناء عدد 6 قرى بمركز قطور.

تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا

وقال أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، إن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع جمعية الأورمان بمحافظة الغربية، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا بقرى «كوم علي وبلتاج والعتوة البحرية والعتوة القبلية وسماتاي وعزبة بهجات» بمركز قطور.

وأكد «عبد المتجلي» الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنب إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم، من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

الطفل اليتيم على رأس أولويات العمل الخيري

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية على الأيتام وغير القادرين، جاء استكمالا لما قدمته الجمعية، منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عاما؛ إذ تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، التي امتدت لنواحي وأنشطة خيرية متعددة، وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجا في محافظة الغربية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.