«الأورمان»: معرض مجاني لتوزيع الأثاث المنزلي على الأسر الأكثر احتياجا بكفر الشيخ

تُنظم جمعية الأورمان، اليوم الاثنين، معرضا مجانيا لتوزيع الأثاث المنزلي بقرية أبو عوض، التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بعدد 5 قرى وهي: «شوغي، وشمس الدين، والقصابي، وأبو عوض، والعفيفي»، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

معرض مجاني لتوزيع الأثاث المنزلي على الأسر الأكثر احتياجا

وأكّد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أنّ تنظيم المعرض يأتي في إطار جهود الجمعية المستمرة؛ لدعم شرائح غير القادرين في مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أنّ فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى المحافظة، تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، والعمل على دعم شرائح غير القادرين في مراكز ومدن وقرى المحافظة.

تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر

وأضاف «فؤاد»، أنّ تنظيم الأورمان لمعرض الأثاث والأجهزة الكهربائية يأتي استكمالا لجهودها التي تُنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجا بالقرى الفقيرة، في محافظة كفر الشيخ، من توزيع مساعدات موسمية، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة «بترميم الجدران، وعمل الأسقف، والمحارة، والسباكة، والأرضيات، وتوصيل مياه الشرب النقية، والكهرباء» بالمجان، لافتا إلى أنّ الجمعية مستمرة في توزيع «الألحفة، والبطاطين» على الأسر الأكثر احتياجا بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وأنّ لديها خطة محكمة في التوزيع لتُغطي جميع أنحاء المحافظة.