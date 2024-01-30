سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 30-1-2024

سجل سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 30-1-2024 نحو 27 جنيهًا للمستهلك في الأسواق والمحلات، وهو السعر المحدد من قبل الحكومة وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ودفعت أجهزة الدولة بكميات كبيرة من السكر في الأسواق والسلاسل الغذائية وأماكن وشوادر البيع المخصصة من قبل وزارة التموين وفق مبادرة كلنا واحد وغيرها من الأماكن، وحددت سعر بيع السكر بـ27 جنيهًا للكيلو.

سعر السكر قبل موسم رمضان

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، إنّ الدولة تسارع دائمًا بالتعامل المباشر مع أسعار السلع فهي الجهة الوحيدة التي تحدد الأسعار، موضحا أنّ سعر السكر محدد ومعلن من قبل أجهزة الدولة، لكنّ زيادة الطلب خاصة مع قرب دخول شهر رمضان وتزايد حاجة الناس إلى السكر في صناعة الحلوى سواء في المنزل أو المحلات التجارية، زاد نسب الإقبال على شراء السكر.

تخصيص كيلو سكر لكل أسرة في المرة الواحدة

وأضاف البنا لـ«الوطن»، أنّ السلاسل التجارية لجأت إلى بيع السكر بشكل تنظيمي، وحددت لكل أسرة كيلو واحد عند الشراء في المرة الواحدة من السلاسل التجارية أو منافذ البيع، حتى يتاح لباقي الأسر الحصول على السكر بسعر مدعم وهو 27 جنيهًا، بعيدًا عن مغالاة التجار في الأسواق.