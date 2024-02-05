خطة توزيع مادة القيم واحترام الآخر الترم الثاني للصفوف الابتدائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة توزيع مادة القيم واحترام الآخر الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

الصف الرابع الابتدائي

- من الأسبوع الثاني فبراير إلى الأسبوع الثاني من مارس 2024 المحور المجتمعي ويتضمن «قيمة الحب درس بطولات، وقيمة التسامح والسلام درس فكرة مدهشة، وقيمة الاستقلالية درس أنا حر».

- الأسبوع الثالث من مارس إلى الأسبوع الأخير من أبريل 2024 المحور مسئولياتي تجاه نفسي وعالمي ويتضمن «قيمة الحب درس رحلة الإسماعيلية وقيمة التسامح والسلام درس لاعب ملاكمة قوي، قيمة الاستقلالية درس فريدة».

الصف الخامس الابتدائي

- من الأسبوع الثاني فبراير إلى الأسبوع الثاني من مارس 2024 المحور المجتمعي «قيمة الإتقان والمسئولية درس فريق التنقيب، قيمة التواضع درس في المشتل، قيمة العدل درس الإذاعة المدرسية، قيمة الشجاعة درس العصا البيضاء».

- الأسبوع الثالث من مارس إلي الأسبوع الأخير من إبريل 2024، المحور علاقتي مع الأخرين ويتضمن «قيمة الإتقان والمسئولية درس مفاجأة نهاية العام، قيمة التواضع درس في شكرا، قيمة العدل درس قطعة من الكعكة، قيمة الشجاعة درس جرس إنذار».

الصف السادس الابتدائي

- من الأسبوع الثاني من فبراير إلي الأسبوع الثالث من مارس 2024 المحور الثالث مجتمعي يتضمن «الدرس الأول صديقة جديدة والدرس الثاني قليل من الملح، والدرس الثالث القسم، والدرس الرابع عيد العمال».

- الأسبوع الثالث من مارس إلي الأسبوع الأخير من أبريل 2024، المحور الرابع «مسئولياتي تجاه نفسي وعالمي ويتضمن «الدرس الأول منزل جديد والدرس الثاني معسكر التدريب والدرس الثالث حب الوطن، والدرس الرابع فكر جديدة».