«الوزراء»: 27.7% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال في 2023

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنَّ هناك 27.7% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2023 وفقًا لبيانات وزارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أنَّ قيمة الصادرات المصرية للصومال في 2022 بلغت 42.3 مليون دولار، وفي 2023 بلغت 54 مليون دولار.

وأشار المركز إلى أنَّ قيمة الواردات المصرية من الصومال خلال 2023 و2022 بلغت 2.2 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الصومال

- 28.7 منتجات مطاحن ونشا.

- 4.7 منتجات كيماوية.

- 4.2 منتجات الصيدلة.

- 2.8 ألبان ومنتجاتها.

- 2.5 محضرات خضر وفواكه.