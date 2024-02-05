3 ملايين جنيه إيرادات الأفلام في دور العرض خلال 24 ساعة

تواصل الأفلام المصرية في تحقيق إيرادات في شباك التذاكر خلال موسم إجازة منتصف العام، حيث حققت الأفلام المعروضة حاليا في السينمات إيرادات بلغت 3 ملايين و264 ألف جنيه عن أمس الأحد، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

احتل فيلم «الحريفة» المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية بـ مليون و520 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الثاني فيلم رحلة 404 بـ727 ألف جنيه، أما في المركز الثالث جاء فيلم أبو نسب بـ 351 ألف جنيه، يليه في المركز الرابع فيلم الإسكندراني بـ332 ألف جنيه، والمركز الخامس من نصيب فيلم التجربة المكسيكية بـ111 ألف جنيه.

«مقسوم» و«ليلة العيد» يتراجعان في شباك التذاكر

وفي المركز السادس جاء فيلم «أنف وثلاث عيون» محققا 102 ألف جنيه، يليه فيلم «عصابة عظيمة»، أما في المركز الثامن فيلم «شماريخ» بـ 19 ألف جنيه، وتراجع فيلم «ليلة العيد» إلى المركز التاسع بـ18 ألف جنيه.

وحقق فيلم عادل مش عادل إيرادات بلغت 17.9 ألف جنيه، يليه فيلم مقسوم الذي جاء في المركز الـ11 محققا 17.2 ألف جنيه، وتذيل قائمة الإيرادات فيلم أنا وابن خالتي حيث لم يحقق سوى 5 آلاف جنيه.