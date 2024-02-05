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ضبط 1317 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
04:10 م | الإثنين 05 فبراير 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ، وبالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات مكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1317 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 58 طن سلع تموينية، و86 ألف لتر مواد بترولية، و10 آلاف عبوة سجائر.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

 

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