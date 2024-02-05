رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا.. برقم الجلوس

نشرت مديرية التربية والتعليم في محافظ المنيا رابطا للحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، والتي اعتمدها اليوم الاثنين اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بنسبة نجاح 74.26%، بحضور حمد مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

وقال وكيل وزارة التعليم في المنيا، لـ«الوطن»، إن المديرية خصصت رابطا للحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لجميع الطلاب وأولياء الأمور من هنا.

واعتمد محافظ المنيا نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 74.26%.

تهنئة القيادات التعليمية والإداريين

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال الفصل الدراسي الثانى للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي، كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال الفصل الدراسي الأول.

وأكد محافظ المنيا، حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 104432طالبًا، حضر منهم 101386 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 75289 طالبًا، بنسبة نجاح 74.26%.