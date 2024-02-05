ضبط سبائك ذهب وفضة غير مدموغة بحوزة 8 أشخاص في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص من بينهم اثنين شركاء في محلات لتجارة المصوغات الذهبية بالأقصر، بحوزتهم عدد من السبائك الذهبية والفضية مختلفة الأحجام وزنت 5,570 كيلوجرام غير مدموغة.

دفع 8 ملايين جنيه مقابل المضبوطات

وبمواجهتهم اعترفوا باستلامهم المضبوطات من أحد الأشخاص بمحافظة الأقصر لتسليمها لآخر «صائغ بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة»، وباستدعاء الأخير أقر بوجود معاملات تجارية بينه وبين أحد المتهمين «الشريك في محلات تجارة الذهب» ودفعه 8 ملايين جنيه مقابل المضبوطات وأنكر معرفته بمصدرها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تم ضبط الشخص مصدر المضبوطات، وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات بيع المضبوطات، وبمواجهته أقر بشـراء السبائك المشار إليها من شخصين مقيمين بمحافظة أسوان، وجرى ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالي وعدد من القطع الذهبية.

وبمواجهتهما أقرا بتجميع الذهب والفضة من منقبي الجبال وسبكها بمعرفتهما، كما جرى بإرشادهما ضبط المسبك والأدوات المستخدمة.