توزيع أجهزة كهربائية وأثاث على 30 أسرة ضمن مبادرة «فرح قلبك» للتحالف الوطني

بدأت قبل قليل الاستعدادات النهائية لاحتفالية مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتوزيع عدد من الأجهزة المنزلية والأثاث على الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك بحضور 30 أسرة من الأكثر احتياجا التي تقدم لها المؤسسة الدعم بمختلف صوره وأشكاله، وبحضور المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر وعضو التحالف الوطني.

مبادرة فرح قلبك

وقالت فومية نجيب، رئيس القطاع التنفيذي بوجه بحري لمؤسسة راعي مصر لـ«الوطن»، إن الاحتفالية تقام اليوم الاثنين، ضمن مبادرة «فرح قلبك»، التي يقوم التحالف الوطني بتنفيذها، وذلك لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا في توفير احتياجاتهم سواء أجهزة كهربائية أو مراتب أو مساعدات متنوعة، وذلك بعد تواصل هذه الأسر مع المؤسسة، وإجراء بحث اجتماعي للحالات التي جرى التواصل معها، وتحديد آلية احتياجها وموعد التسليم.

ولفتت إلى أن حالة من الفرحة، والأجواء التي تسيطر على الحالات عند استلامهم هذه المساعدات، وذلك بعد التواصل مع المؤسسة وتحديد كيفية مساعداتهم.

ومن المقرر أن يوزع المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر وعضو التحالف الوطني، ونرمين فؤاد المدير التنفيذي للمؤسسة، الأجهزة والأثاث على الأسر الأكثر احتياجا.