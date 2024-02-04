رئيس أمناء «راعي مصر»: حققنا نجاحات كبيرة لدعم الأكثر احتياجا (فيديو)

عرض برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، تقريرًا حول احتفالية مؤسسة «راعي مصر» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استعرض جهود المؤسسة في دعم الحماية الاجتماعية لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بمحافظات الجمهورية.

وقال المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر وعضو التحالف الوطني، إنّ مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حققت أرقاما غير مسبوقة لأول مرة في تاريخ المؤسسة، مشيرًا الى أنّه كان لابد من الاجتماع بمن يدعمون المؤسسة.

وعلى هامش الاحتفالية، قال عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي، إنّ التجربة التي تنفذها المؤسسة مع بنك CIB تجربة ناجحة، متابعا: «مصممون على خدمة البلد، كمؤسسة البنك التجاري الدولي تعمل من أجل صحة الأطفال، واليوم وقعنا بروتوكول لاستكمال التعاون لسنوات قادمة وبمبالغ أكبر ومساهمات أكبر».

وقالت نرمين فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة راعي مصر، «اليوم أحد الأيام المميزة لمؤسسة راعي مصر، لأنه كان يوم حصاد لكل ما تم إنجازه عبر السنوات الماضية، وجرى توقيع عدة برتوكولات تعاون مع شركاء المؤسسة، كل الشركاء مهتمون بقضية المحتاجين في مصر».