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التحالف الوطني يواصل إغاثته لأهل غزة.. «بطاطين ومراتب وملابس شتوية»

كتب:

رؤى ممدوح
03:01 م | الإثنين 05 فبراير 2024
المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

لاتزال مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تقدم دعمها ومساعداتها المختلفة والمتنوعة للأشقاء في قطاع غزة، وذلك تزامناً مع تخطي العدوان على القطاع لـ120 يوم، كان فيها الدم والدمار والتجويع هو ما يعيشه السكان في المدينة المنكوبة.

وحول تفاصيل المساعدات التي يقدمها التحالف الوطني فلم يقتصر الأمر فقط على المؤسسات الأهلية، وامتد إلى جميع فئات المجتمع المصري، ليقوم فريق الكشافة التابع للأسقفية للخدمات الاجتماعية بالبدء في تجهيز قافلة مساعدات لتتجه عقب ذلك إلى معبر رفح استعدادً للدخول إلى قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، قال القمص رفائيل ثروت، نائب أسقف أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، في تصريحات صحفية، إنَّ تلك المساعدات تأتي بتعليمات وتوجيهات من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، بإرسال مساعدات لأهل غزة، كرسالة تضامنية من الشعب المصري إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.

تفاصيل قوافل المساعدات

وحول ما تحتويه قوافل المساعدات فيقول الأنبا يوليوس، أسقف الخدمات العامة والاجتماعية، إنها تشمل عدد كبير من البطاطين والمراتب والملابس الشتوية للأطفال وغيرها من المستلزمات، إذ تمّ تجميعها في مخزن الأسقفية بمدينة نصر، وتابع: «يستمر كل شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الصلاة من أجل وقف القتال وعودة الهدوء للمنطقة والرب قادر أن يرفع كل ألم وضيق».

إغاثة سكان قطاع غزة

وناشدت الكنيسة القبطية أبناءها بالمشاركة والمساندة الإنسانية إغاثة سكان قطاع غزة، الذين تسببت الحرب في تشريدهم ونزوحهم عن منازلهم، ونشرت الكنيسة قنوات الإغاثة والتبرع من خلال الاستعلام والتواصل على رقم 01281343275 - 01281343239 أو على الإيميل: bless@blessegypt.org.

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