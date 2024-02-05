الكنيسة: التحالف الوطني ساعدنا في إدخال لمساعدات لأهل غزة

وصف القمص رافائيل ثروت، نائب أسقف الخدمات العامة والاجتماعية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بالحرب المتوحشة، مشيرًا إلى أنَّ أسقفية الخدمات الذراع التنموي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعاون مع التحالف الوطني، قررت المشاركة في تقديم مساعدات إنسانية إلى أهل غزة لمساندتهم في ظل العدوان المتواصل عليهم.

وأضاف ثروت، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القافلة التي قررت الأسقفية إطلاقها لمساعدة أهالي غزة، تعد خطوة أولى من جانب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولكن لن تكون الأخيرة، موضحًا أنَّ التحالف الوطني الأهلي التنموي ساعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إدخال تلك القافلة لأهالي غزة.

وأكّد نائب أسقف الخدمات العامة والاجتماعية، أنَّ تلك القافلة ماهي إلا تعبير عن حب الشعب المصري لأهل غزة ومشاركتهم في ظل الحرب التي يعيشونها، مشيرًا إلى أنَّ أسقفية الخدمات تفتخر أنها عضو في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي ساعد الأسقفية كثيرا في الأمور اللوجستية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لأهل غزة.

الكنيسة تقدم المساعدات لأهل غزة

وتعد أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار التحالف أطلقت اليوم الإثنين قافلة مساعدات إلى أهالي غزة، شارك في إعدادها الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية ومعه خدام وخادمات من الأسقفية وفتيات وفتيان من فريق الكشافة الكنسية، بتوجيه من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.