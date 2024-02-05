محافظ بني سويف يبحث تنفيذ مشروع صناعي يوفر 3 آلاف فرصة عمل

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، فريقا من مسؤولي المشروعات اللوجستية بمجموعة شركات ومصانع العربي، لاستعراض تفاصيل المجمع الجديد للمجموعة الذي يتم إنشائه بالمحافظة في منطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف شرق النيل.

توفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب في بني سويف

وأكد محافظ بني سويف أن المشروع يوفر 3000 فرصة عمل مع اكتمال كافة مراحل تشغيله، حيث أكد مسؤولو المجموعة أن المحافظة أصبحت مع إنشاء هذا المجمع الذي يضم عدد من المصانع لإنتاج الأجهزة المنزلية والمغذيات، أكبر تجمع للمجموعة بمحافظات الصعيد، وذلك نظرا لما تتميز به المحافظة من بيئة استثمارية واعدة، والتسهيلات التي تجدها المجموعة من محافظ بني سويف الذي يوجه باستمرار بتذليل العقبات من خلال الأجهزة المعنية أو الوزارات ذات الصلة.

تفاصيل تنفيذ المشروع

كما تم مناقشة سير العمل لتنفيذ المُجمع الصناعي في بني سويف الذي تم وضع حجر أساسه عام 2017 بالمنطقة بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه، ويوفر آلاف من فرص العمل لأبناء بني سويف والصعيد، حيث أشار مدير المشروعات اللوجتسية إلى أن المجمع الصناعي بمنطقة كوم أبو راضي يضم 5 مصانع متنوعة تشمل «مصنع إنتاج المواتير والمراوح، ومصنع إنتاج الفوم، مصنع الغسالات، ومصنع إنتاج مواتير الغسالات».

إنشاء مدرسة فنية تطبيقية

كما ناقش المحافظ مستجدات المشروع المزمع إقامته على مساحة 5 أفدنة بمنطقة كوم أبو راضي الذي يضم مدرسة العربي الثانوية الفنية التطبيقية ومنطقة سكنية خدمية لطاقم العمل بمصنع العربي بالمنطقة، مستوضحا من المختصين موقف الإجراءات وما تم تنفيذه والمطلوب للانتهاء من الإجراءات والخطوات المبدئة، موجها بتذليل عدد من المعوقات من خلال التنسيق مع الوزارات ذات الصلة.