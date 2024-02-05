دموع العين المستمرة.. علامة تحذيرية لأمراض خطيرة

يتعامل الكثيرون مع دموع العين المستمرة دون توقف كأمر عادي، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن هذا قد يكون علامة تحذيرية على أمراض خطيرة في العين.

ما سبب دموع العين بدون بكاء؟

يقول محمد العسقلاني، أخصائي طب وجراحة العيون، إن السبب الأول لدموع العين المستمرة هو انسداد القنوات الدمعية، وهناك أيضًا العديد من الأسباب الأخرى، مثل: جفاف العين أو أي التهابات في العيون، مما يتسبب في إفراز الدموع بشكل مستمر، إلى جانب العوامل الخارجية، مثل التلوث أو الغبار، والتي يمكن أن تؤثر على العين وتسبب تهيجها.

يؤكد «العسقلاني» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ دموع العين المستمرة قد تكون علامة على مرض جوهري في العين، لذلك من المهم استشارة طبيب العيون إذا كنت تعاني من هذه المشكلة.

أعراض دموع العين المستمرة

وأضاف، أن أعراض دموع العين المستمرة، تمثلت في التالي:

- ظهور بقع حمراء في العيون.

- إفراز الدموع بشكل مفرط.

- تهيج الحكة في العين.

- ظهور حكة العين.

- تشوش الرؤية.

أمراض تدل على دموع العين

من أبرز الأمراض التي تسببها كثرة الدموع في العين: «حساسية العين وجفاف العيون، وانسداد القنوات الدمعية ومتلازمة ألم العين أو مرض العين التحسسي»، لمن يعاني من استمرار الدموع عليه الذهاب إلى طبيب العيون.

ما هو علاج كثرة دموع العين؟

وأكد أنّ ‏علاج دموع العيون يتوقف على سبب العين الدامعة: «يمكن استخدام قطرات العيون لفتح القنوات الدمعية إلى حين الذهاب إلى الطبيب، أو استخدام مضادات الهيستامين وترطيب عينيك»، مؤكدًا أنه يجب زيارة الطبيب بانتظام لفحص العيون والأمراض المتعلقة بها.