تفاصيل مبادرة بنك الشفاء وصندوق تحيا مصر لعلاج أمراض العيون بالمنيا

انطلقت القوافل الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون بمحافظة المنيا، وكانت أولى محطاتها داخل قرية نزلة أسمنت، التابعة لمركز أبو قرقاص، وذلك ضمن مبادرة «معا لإنقاذ حياة».

علاج مرضى ضعف البصر

وقال المهندس تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن المبادرة تهدف إلى علاج الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر، لدمجهم في المجتمع، مع التركيز على ضرورة التوعية من الأمراض المسببة لذلك، ودعم عدم انتشارها بالمحافظات.

وأوضح «أبو سداح»، في بيان، أن القافلة وقعت الكشف على 48 حالة، وتم إجراء 8 عمليات جراحية، شملت حالتين مياه بيضاء، وثلاث حالات زرع عدسة، وحالتين فحص حول، وحالة أشعة على مركز الأبصار.

توفير الخدمات الطبية المجانية

وأضاف أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، وسط إشادة بجهود الدولة في التيسير على المواطنين، وتوفير الخدمات الطبية المجانية وإتاحتها بكافة المدن والقرى والنجوع.

يأتي إطلاق القافلة الطبية بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة للاهتمام بصحة المواطنين من جميع الفئات والأعمار، وحرص الدولة على توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وتقديم الخدمات الطبية المجانية في مختلف المناطق النائية والقرى.

وتطلق وزارة الصحة قوافل طبية بشكل مستمر تضم كافة التخصصات حيث تستهدف القري الأكثر احتياجا في محافظة المنيا، والتي تبعد أكثر من 15 كيلومترا عن أقرب مستشفي عام أو مركزي.